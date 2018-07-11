Вашингтон, 11 июля, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Государственный департамент США ведет расследование, однако до сих пор не может сказать что-то содержательное по вопросу «акустических атак», якобы произведенных против американских дипломатов на Кубе и в Китае, 11 июля передает агентство Reuters.

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«Мы не знаем, кто несет ответственность, и мы не знаем, что это было», — заявил представитель секретариата по делам Западного полушария госдепа США Кеннет Мертен в ходе слушаний в профильном комитете палаты представителей конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года «акустические атаки», которые якобы были произведены против сотрудников американского посольства в Гаване, стали причиной дипломатического скандала между США и Кубой и высылки кубинских послов из Вашингтона.

В конце мая 2018 года симптомы возможной «акустической атаки» были обнаружены у нескольких сотрудников американского консульства в Гуанчжоу. Сотрудники дипмиссии в состоянии психического расстройства были направлены в США.

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