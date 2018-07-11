Курск, 11 июля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Солнцевском районе Курской области погибли четыре человека. Об этом сегодня, 11 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

ДТП

Сообщается, что возле населенного пункта Шлях столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2199 и Nissan Tiida.

В результате ДТП погибли четыре человека. Ещё один получил ранения.

Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.