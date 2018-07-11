Вашингтон, 11 июля, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на заседании саммита НАТО 11 июля действительно призвал страны альянса повышать свои расходы на оборону до 4% ВВП, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Af.mil Американские военные

«Президент предложил, чтобы члены НАТО не только выполняли свое обязательство по расходам на оборону в размере 2%, но и увеличили их до 4%», — сказала пресс-секретарь.

Напомним, ранее сегодня о новом требовании американского лидера рассказал журналистам президент Болгарии Румен Радев. При этом он уточнил, что после выступления Дональда Трампа пока никто больше не возвращался к этой теме на саммите.