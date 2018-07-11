Екатеринбург, 11 июля, 2018, 20:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на территории Шарташского лесопарка найдены захоронения людей. Учреждение «Служба городских кладбищ», являющееся муниципальным, оштрафовано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Алексей Корзухин. Поминки на деревенском кладбище.1865 Алексей Корзухин. Поминки на деревенском кладбище. 1865

Шарташский лесной парк является особо охраняемой природной территорией. Но так вышло, что захоронения оказались на его территории, выйдя за пределы кладбища «Шарташское», находящегося поблизости. Нарушение было выявлено.

В марте учреждение было оштрафовано на 200 тыс. рублей. Но подало апелляцию, объяснив, что граждане сами выбирают места для захоронения своих близких и родных. Однако в судах понимания ему отыскать не довелось.