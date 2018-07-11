Вашингтон, 11 июля, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В США завершена первая стадия начальных войсковых испытаний палубного беспилотного авиационного комплекса MQ-8C «Фаер Скаут», сообщает 11 июля пресс-служба командования ВМС США.

U.S. Pacific Fleet Беспилотный вертолет ВМС США

Тестирование проводилось со второй половины июня на борту десантного корабля прибрежной зоны класса LCS «Коронадо». Испытания производились у побережья Сан-Диего.

Беспилотный вертолет «Фаер Cкаут» MQ-8С способен находиться в воздухе до 24 часов и нести нагрузку до 450 кг. Беспилотник может вооружаться ракетами AGM-176 «Гриффин», AGM-114 «Хеллфаер» и APKWS II.

В ходе испытаний была выполнена симуляция поражения цели, оценка идентификации цели, а также сбора разведданных.

Сообщается, что дальнейшие испытания MQ-8C будут проводиться с акцентом на киберзащиту беспилотного вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, разработка беспилотников различных типов ведется всеми ведущими державами мира и охватывает практически все среды — наземную, воздушную и морскую.