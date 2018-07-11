Кито, 11 июля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Конституционный суд Эквадора подтвердил штраф в $9,5 млрд против Chevron, 11 июля передает агентство Associated Press.

Нефтяное пятно

Высшая судебная инстанция страны оставила в силе решение о компенсации, которую должен заплатить американский нефтяной гигант за разливы нефти на территории индейских общин.

При этом компания Chevron в настоящее время не осуществляет нефтедобычу в Эквадоре — вероятнее всего, латиноамериканской стране придется доказывать правоту в судах США.

Читайте также: Нефтяные компании «умышленно скрывают объемы загрязнения»