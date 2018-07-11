Минск, 11 июля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Украинская сторона пренебрегает усилиями ОБСЕ по урегулированию конфликта в Донбассе, а также игнорирует документы, принятые Совбезом ООН, сообщили 11 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Останки снарядов. ДНР

В ДНР всецело поддерживают комплекс дополнительных мер по контролю над ситуацией на линии фронта, сообщил представитель республики Алексей Никоноров. Он также отметил, что украинская сторона отвергает все дополнительные меры и препятствуют работе над документом.

Несмотря на зафиксированные в документах ОБСЕ факты нарушения украинской стороной Минских соглашений, представители Украины делают вид, будто в нарушениях виноваты военнослужащие армии ДНР.

«Подводя итоги, и в этот раз констатируем, что украинская сторона демонстрирует пренебрежение ко всем усилиям, которые принимаются на самых высоких уровнях, а также полностью игнорирует обязательные к исполнению документы, принятые в рамках СБ ООН», — заявили в рабочей группе.

Напомним, Росийская Федерация выступает за усиление контроля за режимом прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

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