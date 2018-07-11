Калининград, 11 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. В Калининграде открыта новая казарма для военнослужащих 22-го зенитного ракетного полка Балтийского флота.

Из архива 22-й зенитный ракетный полк в Калининградской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, новое жилое здание для ракетчиков торжественно открыл командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

Вместе с командующим Балтийским флотом вице-адмиралом Александром Носатовым командующий ЗВО перерезал красную ленту.

Казарма вмещает до 100 военнослужащих, здесь казарме есть чайные комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины, а также комнаты для стирки личных вещей, в которых установлены стиральные машины. Кроме того, казарма оборудована комплексными системами вентиляции и пожарной сигнализации.

«Для нужд военнослужащих Балтийского флота в 2018 году уже введены в строй четыре казармы, медицинский пункт, здание штаба и столовая», — уточнили в штабе.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что 22-й зенитный ракетный полк входит в состав 11-го армейского корпуса Балтфлота. Накануне ракетчики 11-го армейского корпуса отработали в Калининградской области противодиверсионные мероприятия с оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».