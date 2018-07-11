Челябинск, 11 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. В Челябинской области территории-победители рейтинга по созданию для бизнеса наиболее благоприятных условий получат по 2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Поощрение представляет собой целевые деньги. Их можно будет потратить лишь на повышение инвестпривлекательности и дальнейшее улучшение условий для бизнеса.

Напомним, рейтинг по итогам 2017 года составило областное минэкономразвития. Лидерами в трёх своих группах стали Златоуст, Троицк и Верхнеуральский район.