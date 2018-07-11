Москва, 11 июля, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Посетители и сотрудники торгового центра «Рио» на юго-западе Москвы вечером 11 июля были эвакуированы из-за небольшого задымления. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

monicore Эвакуация

Как уточняется, инцидент произошёл в здании, расположенном по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1.

По предварительным данным, в торговом центре произошло короткое замыкание. Всего из здания было эвакуировано около тысячи человек. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации ТАСС, торговый центр должен возобновить работу после проветривания помещений.

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