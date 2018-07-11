Челябинск, 11 июля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. На Южном Урале названы муниципалитеты, в которых созданы наиболее благоприятные условия для предпринимателей. Наилучший инвестклимат демонстрируют Златоуст, Троицк, а также Верхнеуральский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Zin409 Троицк

Рейтинг в 2017 году составило областное минэкономразвития. Он был разбит на три группы. В первую вошли, кроме Златоуста, Челябинск, Миасс, Магнитогорск и Копейск. Вторая включала в себя малые города, а третья — муниципальные районы. Территории оценивали по 38 показателям.

Челябинск не оказался лидером. Но и там специалисты нашли плюсы. Так, новый регламент о выдаче разрешений на использование участков земли позволил сократить сроки подключения к необходимым сетям до десяти рабочих дней. А в Магнитогорске, как оказалось, развита информподдержка бизнесменов. Местная мэрия для этого использует в том числе и социальные сети.