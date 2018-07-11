Москва, 11 июля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Компания Fiat Chrysler Automobiles объявила об отзыве 6510 автомобилей марки Jeep и Chrysler, проданных в России, из-за выявленного дефекта. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Christopher Ziemnowicz Автомобиль Jeep Grand Cherokee

Как уточняется, отзыву подлежат 5988 автомобилей Grand Cherokee, 461 автомобиль Jeep Cherokee и 60 автомобилей Crysler Pacifica, реализованных в период с марта 2003 года по декабрь 2015 года.

Причиной отзыва названа некорректная работа программного обеспечения электронного блока управления силовым агрегатом при использовании системы круиз-контроля.

Сообщается, что на авто будет произведена проверка ПО электронного блока управления и трансмиссии и, в случае необходимости, его перепрограммирование.

Напомним, ранее компания уже отзывала в России автомобили марки Jeep Wrangler и Fiat Freemont из-за проблем с системой круиз-контроля.