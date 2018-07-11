Тольятти, Самарская область, 11 июля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. В Комсомольском суде города Тольятти Самарской области до середины июля объявлен перерыв в громком процессе о хищении 80 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» и его акционеров. Но, как сообщает городской информационный портал Тольятти ТЛТгород.ру, тем временем «нанятые беглыми олигархами пиарщики не сидят без дела — в мелких региональных СМИ продолжают выходить однотипные заказные публикации, обвиняющих следствие, прокуратуру и суд в непрофессионализме, коррупции и рейдерстве, часто даже цитирующие неких якобы влиятельных «экономистов» и «политологов».

Samara.ru СМИ: Между обвиняемыми по делу ТОАЗа произошел раскол

Напомним, в конце 2012 года правоохранительные органы заподозрили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору NitrochemDistribution AG, аффилированному с основными владельцами — Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, по данным следствия, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. «Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров — Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера», — отмечает ТЛТгород.ру. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» — в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Как подчеркивает ТЛТгород.ру, «это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть фактически самим себе». Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.

Основной владелец и экс-председатель совета директоров ТОАЗа Сергей Махлай — гражданин США, проживавший в разное время под именами Serge Makligh и George Mack. Его отец Владимир Махлай, совладелец и бывший директор ТОАЗа уехал в Великобританию в статусе «жертвы политического преследования» еще в 2005 году после выдвинутых против него в России обвинений в мошенничестве и неуплате налогов. Андреас Циви и Беат Рупрехт-Ведемейер — граждане Швейцарии, известные в разных регионах мира — от Африки до Восточной Европы. ТЛТгород.ру сообщает, что несколько лет назад швейцарские правоохранительные органы признали их виновными в даче взятки в размере $1,5 млн Мухаммеду Шукри Ганему, министру правительства Каддафи, впоследствии найденному мертвым в Дунае.

С начала текущего года по делу ТОАЗа состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с предприятия. По заявленному гражданскому иску подсудимым придется вернуть заводу около 75 млрд рублей. «В изъятой следователями переписке, — пишет издание, Владимир и Сергей Махлаи обвиняют друг друга в «ограблении завода», причем сын грозит отцу тюрьмой, от которой его не спасет даже преклонный возраст, если тот не прекратит рассказывать неудобные для него факты. «Сергей, здравствуй! Отец узнал, что ты собираешься выплатить огромные дивиденды, и возмущен беспредельно… [сказал] мне, напиши Сергею, что он [гробит] завод, вместо того, [чтобы] использовать деньги в заводе, отдает их в дивиденды… ранее в Швейцарии он сделал два обращения в эл. почту обоих первых лиц», — передает слова Махлая-старшего его гражданская жена Валентина Семенова. На что следует ответ Сергея: «В.А. передайте шефу. Что он грабил завод все его руководство… нам не останется как говорить правду как на самом деле он все это время руководил и сам ограбил завод. То что Шамин пытался доказать… как я и говорил если мы его отмазали от тюрьмы то на старости лет он сам себя вмазывает туда… И спихивать на то что он доверял подчиненным не пройдет. Он их заставлял делать незаконные вещи…»

На слушании, состоявшемся 8 июня, «адвокаты Московский и Тихомирова, дабы не допустить оглашения документов, обличающих их подзащитных», напоминает издание, заявили отвод прокурора на основании совпадения его позиции с позицией потерпевших. Ходатайство об отводе прокурора было отклонено.

«Между обвиняемыми, — считает ТЛТгород.ру, — наметился очевидный раскол, и вскоре, не исключено, кто-нибудь из них пожелает дать показания против своих бывших подельников. Это значит, что мы можем надеяться на справедливый вердикт, который заставит виновных вернуть все похищенные деньги на тольяттинский завод».