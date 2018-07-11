Херсон, 11 июля, 2018, 20:11 — ИА Регнум. В каждом микрорайоне Херсона, а также в Херсонской области появились агитационные плакаты с изображением народного депутата Украины, бывшего главаря группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша, сообщил 11 июля экс-парламентарий Алексей Журавко со ссылкой на жителей города.

Ярош на майдане. Февраль 2014 года

Плакат также содержит символику банды «Украинская добровольческая армия», а также призыв «Время действовать!» и контакты мобилизационного пункта.

«Я могу сказать одно, маразм крепчает, страна Украина пошла в разнос. А целью этой кровавой рекламы есть Россия и Донбасс, а точнее — убийство их мирного населения», — прокомментировал Журавко.

Напомним, Дмитрий Ярош организовал тренировочные лагеря для подготовки детей-диверсантов для уничтожения «империи-агрессора России».

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