Париж, 11 июля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным во время финального матча ЧМ-2018 в Москве. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Накануне сборная Франции одержала победу над командой Бельгии в матче ½ чемпионата мира и стала первым определившимся участником финала турнира. Эммануэль Макрон посещал Санкт-Петербург, где проходил матч, чтобы на стадионе поболеть за национальную команду.

Соперник Франции в финале станет известен сегодня по итогам встречи сборных Англии и Хорватии. Финальная игра чемпионата пройдёт 15 июля на московском стадионе «Лужники».