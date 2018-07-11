Челябинск, 11 июля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. В Челябинской области будет построен новый машиностроительный завод. Соглашение об этом 10 июля было подписано на «Иннопроме» в Екатеринбурге.

Договор

Инвестором выступит компания «Балканкар — рекорд» (Болгария). Свою подпись под соглашением поставил её гендиректор Петар Петров. Со стороны Южного Урала партнёром станет «Агентство инвестиционного развития». Свой автограф под соглашением оставил его гендиректор Алексей Бобов.

«Балканкар — рекорд» сейчас — это мировой лидер по выпуску погрузчиков, штабелёров, а также необходимых для них комплектующих. Скорее всего, всё это и будут производить на Урале.

Напомним, «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.