Душанбе, 11 июля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. «Серьезную обеспокоенность» в связи с приговором, который сегодня, 11 июля, был вынесен журналисту Хайрулло Мирсаидову выразили представительство Европейского Союза в Таджикистане, а также посольства США, Великобритании, Германии и Франции в Душанбе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

В заявлении говорится, что 12 лет — несоизмеримо суровое наказание для преступления, в котором он обвинен. Такой приговор может негативно сказаться на свободе слова в стране, в связи с чем диппредставительства «настоятельно призывают» таджикские власти пересмотреть вердикт.

«Мы обеспокоены тем, что данный приговор может скомпрометировать наши совместные старания в работе за улучшение государственного управления и тем самым омрачит наше сотрудничества», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, авторы совместного заявления намекнули и о том, что для оказания Таджикистану международной поддержки, с таким отношением к верховенству закона в стране, международным партнерам сложно будет ее поддерживать:

«Этот случай уже вызвал всеобщую озабоченность на международном уровне. Мы считаем, что полное уважение к верховенству закона, в том числе справедливое судебное разбирательство, отвечает интересам самого Таджикистана и необходимо для обеспечения международной поддержки в реализации политических целей и планов развития».

Напомним, сегодня Ходжентский городской суд признал виновным в растрате госсредств, подделке документов и заведомо ложном доносе руководителя таджикской сборной команды КВН, независимого журналиста Хайрулло Мирсаидова. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием срока в колонии усиленного режима, возмещение материального ущерба, якобы нанесенного государству, а также запрет на руководство общественными организациями в течение двух лет после освобождения.