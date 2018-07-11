Москва, 11 июля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения (конвенция номер 102), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Речь идет о конвенции Международной организации труда (МОТ), принятой в 1952 году, которая сегодня действует в большинстве развитых стран. Проект ратификации был внесен в Госдуму в рамках пакета пенсионной реформы.

В частности, конвенция предполагает, что в стране, которая приняла конвенцию, правила расчета пенсий будут новыми. Так, документ устанавливает четкое соотношение среднего размера пенсий и среднего заработка гражданина. Коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен составлять 40%. То есть гражданин по выходе на пенсию должен получать пенсионные выплаты в размере не менее 40% от его прежнего заработка.

Сегодня правительству удается замещать такой процент заработка граждан — как отметил в ходе заседания комитета замминистра труда Андрей Пудов, на ее реализацию не потребуется дополнительных трат из федерального бюджета.

Однако если пенсионная система не будет изменена, то коэффициент снизится до 23%, отмечали ранее в правительстве. В частности, из-за демографических проблем на одного пенсионера уже сегодня приходится чуть более одного трудоспособного и работающего человека, с зарплаты которого уходят отчисления в Пенсионный фонд. Соотношение пенсионеров и работающих людей при отказе от пенсионной реформы будет уменьшаться, а значит и поднять пенсии не получится, отмечали в правительстве. В связи с этим чиновники предлагают поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин к 2034 году. За счет такой меры удастся повышать размер пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно, что позволит обеспечить коэффициент замещения пенсий в 40% от зарплаты, чего и требует Конвенция МОТ.

Между тем, как отметил в ходе пленарного заседания замглавы комитета Николай Коломейцев (КПРФ), правительство предлагает ратифицировать не все блоки конвенции — исключения составляют разделы по семейному обеспечению и выплатам по безработице. Однако, как отметил Пудов, эти вопросы уже отражены в российском законодательстве, и правительство сегодня не рассматривает изменение этих правил.

«Мы предполагаем, что допрасходы из федерального бюджета РФ для того, чтобы соответствовать конвенции, не потребуются», — отметил также Пудов.