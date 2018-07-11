Брюссель, 11 июля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе заявил о необходимости дальнейшего повышения расходов на оборону стран — членов альянса. Об этом 11 июня сообщил президент Болгарии Румен Радев, общаясь с болгарскими журналистами в кулуарах саммита.

Кукрыниксы. Кабальна НАТОвская сеть... 1977

«Президент Трамп, который говорил первым, не только поднял вопрос о достижении 2% ВВП, причём уже сегодня, а обозначил и новый барьер — 4% ВВП», — приводит его слова «Болгарское телеграфное агентство».

Как отметил Румен Радев, после своего выступления Дональд Трамп покинул зал, а в ходе дальнейшего заседания его требование никем не обсуждалось.

Как передавало ИА REGNUM, в преддверии саммита глава Белого дома вновь напомнил странам альянса, что они слишком мало тратят на свою оборону, тогда как 90% всех расходов НАТО несут Соединённые Штаты. Трамп назвал данную ситуацию «несправедливой и неприемлемой» и заявил, что другие члены альянса «должны делать гораздо больше».

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