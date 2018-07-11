Брюссель, 11 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил планы правительства страны по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, 11 июля передает агентство Associated Press.

ИА REGNUM С-400

«Это наша жизненная необходимость, и мы попытались купить (системы ПРО — прим. ИА REGNUM ) у многих других стран, в том числе у Китая, но мы получили лучшее предложение от России, и мы купили… Мы пытались купить у союзников», — сообщил Чавушоглу журналистам на саммите НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Брюсселе стартовал саммит НАТО, участие в котором принимают политики ЕС, а также президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео.

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