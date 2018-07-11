Рязань, 11 июля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Рязанская область получила 134 млн рублей из федерального бюджета на создание музейного центра Александра Солженицына. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба правительства области по итогам встречи губернатора Николая Любимова и заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина.

ИА Красная Весна Пикет общественного движения «Суть времени» против установки памятника Солженицыну в Москве. 28 апреля 2018 года, Уфа

Сейчас подрядчик получает разрешительную документацию на реставрацию дома Салтыкова-Щедрина, который и должен стать музейным центром имени Солженицына. Параллельно с этим идет подготовка музейной экспозиции. Центр должен открыться 11 декабря 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что о создании музейного центра стало известно еще в 2015 году. Также тогда сообщалось, что к юбилею писателя будет отреставрировано здание рязанской гимназии №2, где преподавал Солженицын. Там будет создан мемориальный класс Александра Солженицына и академика Ивана Павлова.