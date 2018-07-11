Олимпия, Греция, 11 июля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Министерство культуры Греции заявило о сенсационной находке — глиняной плите, на которой размещен фрагмент, возможно, древнейшего списка поэмы «Одиссея», 11 июля передает агентство Associated Press.

Одиссей и сирены

Глиняная плита была найдена группой греческих и немецких археологов вблизи святилища в Олимпии. Список 14 книги из «Одиссеи» на ней был сделан не позднее III века нашей эры.

«Одиссея» и «Иллиада» — два грандиозных эпических произведения древнегреческого поэта Гомера VIII века до нашей эры, известны в гораздо более поздних списках римской эпохи.

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