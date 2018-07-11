Киев, 11 июля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Пётр Порошенко могут провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом 11 июля сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Порошенко

Как отмечается, стороны уже достигли предварительного согласия о проведении коротких переговоров. Других подробностей издание не приводит. Официальной информации о встрече от пресс-служб президентов не поступало.

Напомним, саммит Североатлантического альянса проходит в Брюсселе 11−12 июля. На одно из заседаний саммита в качестве участников приглашены президенты Украины и Грузии. Пётр Порошенко, как ожидается, также примет участие в совместном ужине глав государств — членов НАТО.