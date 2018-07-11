Калуга, 11 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. В Калужской области намечен план первоочередных мероприятий по нормализации экологии реки Протвы, сообщили сегодня, 11 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Специалисты взяли на особый контроль экологию реки Протва.

По данным ведомства, в 2017 году экологический мониторинг Протвы выявил в реке превышение установленных нормативов по ряду показателей, в том числе биогенным элементам, нефтепродуктам и железу. Значительный вклад в загрязнение Протвы вносят калужские города Боровск, Ермолино, Балабаново, Жуков и Обнинск. 91,80% объем сброса недостаточно очищенных сточных вод приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Благодаря работе ведомств и предприятий по повышению качества очистки стоков в Обнинске и Боровском районе удалось добиться позитивных изменений, но предпринимаемые меры локального характера существенно не меняют ситуацию к лучшему. Для этого требуется вложение значительных средств из бюджетов всех уровней в строительство, ремонт и реконструкцию очистных сооружений.

Специалисты наметили формирование обобщенного плана по внедрению «зеленых технологий» на предприятиях, а также подготовка предложений и законодательных инициатив, которые будут направлены на стимулирование бизнеса активизировать работу в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно ведомственной статистике, неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в реки Калужской области, составляют 96% от общего объёма стоков в водные объекты региона. В итоге более 95% работающих очистных сооружений или не полностью обеспечивают нормативную очистку воды или вообще не очищают сточные воды.