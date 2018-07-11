Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Аккредитацию для официальной работы по обслуживанию участников и гостей чемпионата мира по футболу в Петербурге прошли всего 290 автомобилей такси, принадлежащих 14 юридическим лицам и одному индивидуальному предпринимателю. Об этом сообщили 11 июля в комитете по транспорту Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Невском проспекте

«Среди прошедших проверку самыми популярными стали машины марки Skoda (117 авто), Hyundai (96), Volkswagen (37) и Mercedes-Benz (35)», — поделились информацией в транспортном ведомстве.

Всего же в реестре разрешений на таксомоторные перевозки в Санкт-Петербурге на конец июня числилось 37 724 автомобиля, которые зарегистрированы на 3728 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Если брать автопарк такси в целом, то больше всего в нем автомобилей марки Hyundai (5558 авто), Volkswagen (4903 авто), Skoda (4691), KIA (3873), Chevrolet (3470) и Renault (2661). На эти марки приходится 66,68% всех легальных такси города.

«Такси должны иметь на кузове шашечный пояс, на крыше — опознавательный фонарь оранжевого цвета, — напоминают петербургские власти. — Кроме того, такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если стоимость поездки определяется исходя из фактического расстояния перевозки и (или) времени пользования легковым такси».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время чемпионата мира по футболу далеко не все петербургские таксисты надеялись на дополнительный заработок. Некоторые из них и вовсе намерены были устроить себе выходной в дни проведения матчей.