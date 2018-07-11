Москва, 11 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко был вызван сегодня, 11 июля, в Кремль на встречу с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт правительства Алтайского края Председатель российского правительства Дмитрий Медведев и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко

Как и ожидалось, темы беседы были весьма разносторонними. По данным сотрудников регионального правительства, помимо итогов социально-экономического развития Алтайского края в первом полугодии 2018 года, Виктор Томенко озвучил информацию о тяжелых погодных условиях в АПК, которые повлияли на задержку сроков проведения посевной кампании в Алтайском крае.

Также не была обойдена вниманием тема ликвидации последствий наводнения, произошедшего на Алтае в марте — апреле 2018 года. В частности, было сказано, что более 18 тысяч жителей Алтайского края уже получили материальную помощь от государства, а ещё 5,5 тысячи граждан получат помощь в ближайшее время.

Говорилось и о необходимости строительства гидрозащитных сооружений: новые дамбы планируется построить в селе Талица Советского района и селе Краснощеково Краснощековского района. По мнению властей, это позволит защитить более 5 тысяч жителей этих сел.

В заключение встречи был поднят вопрос расширения возможностей для работы потенциальных резидентов в ТОСЭР Новоалтайск и Заринск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Алтайского края чиновник из Красноярского края Виктор Томенко был назначен с 1 июня 2018 года после скоропостижной отставки Александра Карлина.