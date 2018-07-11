Севастополь, 11 июля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов отказался выдавать родителям ребёнка, попавшего в реанимацию после тяжелого отравления в детском лагере «Ласпи», путёвку в профильный медсанаторий, чтобы не создавать опасный для бюджета прецедент. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать ребёнка Лейла Дениз. По её словам, спустя месяц после реанимации, её сын питается по строгой диете, продолжает сдавать анализы и пить лекарства.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Вице-губернатор Кривов предложил путёвку в «Ласпи» или в лагерь на выбор на любую смену. Я сказала, что после такого отравления ребёнку необходим специализированный санаторий, на что получила ответ: если вам дадут компенсацию или санаторий (как было рекомендовано губернатором Овсянниковым, но с которым он не согласен), создастся прецедент и все побегут со своими бумажками требовать компенсацию. А это деньги налогоплательщиков… Он также отметил, что мы можем пойти юридическим путём, то есть через суд», — уточнила мать пострадавшего ребенка.

Она также отметили, что чиновник не стал уточнять, на кого конкретно подавать в суд: на правительство города или администрацию лагеря.

«Неужели правительству проще судиться с потерпевшими от его же халатности, чем признать свои ошибки и исправить их? Суд так суд. Я просила вас помочь, теперь буду требовать», — подчеркнула мать.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня из лагеря «Ласпи» был госпитализирован 21 человек с кишечной инфекцией. После этого Балаклавский районный суд закрыл учреждение на 70 дней за нарушение санитарного законодательства. Позже суд разрешил открыть лагерь досрочно, предположительно в июле.