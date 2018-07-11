Москва, 11 июля, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Русофобская резолюция, вынесенная на голосование в ПА ОБСЕ, — результат попытки части Европы взять реванш за возможное сближение России и США, а авторы этой резолюции рассчитывали на острую реакцию со стороны России, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 июля, политолог Алексей Мухин, комментируя уход российской делегации с заседания ПА ОБСЕ.

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Ранее в среду все участники делегации РФ покинули зал заседаний ассамблеи в знак протеста против нарушения регламента при голосовании по антироссийской резолюции.

«Часть политических сил Европы, очевидно, пытается взять реванш за возможное сближение России и США. Поэтому они и внесли эту резолюцию именно сейчас, сочтя момент подходящим.

Эти действия вредят репутации самих же авторов резолюции. Демонстрируя свою русофобию и выступая от имени всего континента, они ставят себя в неудобное положение.

Думаю, что никакой дополнительной реакции на их действия не требуется. Нанесенный России репутационный вред ничтожен. Авторы резолюции рассчитывали именно на резкую реакцию. Зачем же нам делать подарки нашим оппонентам?»