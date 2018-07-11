Ярославль, 11 июля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Снятие «Яблока» с выборов в Ярославскую областную думу выгодно не инициаторам иска (ЛДПР и «Коммунисты России»), а ПАРНАСу и «Единой России». Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился лидер регионального отделения Олег Виноградов. Он считает, что партия поплатилась за позицию против ввоза в регион мусора из Москвы.

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Решение заказное. Судья ждал позиции прокуратуры области. Прокурор сказал, что надо удовлетворять иск. Другого я не ожидал. Мы обжалуем это решение, но без особой надежды. К сожалению, позиция суда не является независимой. Придраться можно и к запятой. Снятие «Яблока» выгодно «Единой России» и ПАРНАСу. Партия власти лишается оппонента, так как мы критиковали власть за ввоз мусора из Москвы, за пенсионную реформу. А ПАРНАС в этом случае легко преодолевает пятипроцентный барьер», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Олег Виноградов.

Виноградов рассказал, что партия не смогла выдвинуть своих кандидатов в территориальных группах в Переславле-Залесском и Угличе, так как там нет местных отделений, и желающих идти в депутаты там не нашлось.