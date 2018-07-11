Москва, 11 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Создание загородных избирательных участков для голосования может привести к серьёзным фальсификациям на выборах мэра столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции и регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

«Я категорически против этой затеи. Да, эти новшества власть объясняет удобством для избирателей, но как участник пяти избирательных кампаний хочу констатировать, что все эти загородные избирательные участки, открепительные удостоверения, досрочное голосование и голосование на дому по псевдозаявлениям пожилых граждан, которые оптом готовят соцработники, — лазейки для серьёзных фальсификаций итогов выборов!» — считает зампред Мособлдумы.

Напомним, рабочая группа Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы утвердила 209 мест размещения таких участков. Данная идея московских властей была поддержана ЦИК России.

Все «мобильные» участки должны быть отделены от избирательных участков, которые используются на выборах в других регионах. В основном они будут располагаться в сборно-разборных модульных сооружениях. В них должна функционировать система видеонаблюдения, осуществляться онлайн-трансляция и сохраняться записи.

«Эти временные избирательные участки в больницах, СИЗО и т. д, когда ни наблюдателям, ни членам ТИКов не предоставляют возможность контролировать ход голосования на режимных объектах — «поле чудес» для накручивания нужного результата на выборах. Поэтому отношусь к этой идее скептически и настороженно и считаю, что необходимо отменить все иные способы голосования, кроме голосования непосредственно избирателем только в день голосования и только на том избирательном участке, к которому он приписан», — отметил Чистюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области будет организовано 183 таких загородных участка, в Калужской — 16, в Тульской и Владимирской — по пять участков.

Читайте подробнее: Москвичи смогут выбрать мэра на 209 загородных избирательных участках