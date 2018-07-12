Москва, 12 июля, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Проведение встреч глав МИД и министерств обороны России и Японии было прервано в 2014 году, однако сейчас дипломатические ведомства двух стран продолжают согласование даты и повестки такой встречи в Москве. Что обращает на себя внимание в предварительной повестке мероприятия, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

По сообщению ТАСС, главной темой станет ситуация вокруг южной части Курильских островов, кроме того, главы ведомств намерены обсудить ситуацию на Корейском полуострове. И если корейская тема требует обсуждения и возможной координации действий, то зачем в центр переговоров выдвигаются Курилы, под вопросом. Согласие российских МИД и Минобороны снова обсуждать эту тему выглядит противоречащим недавним важным заявлениям Кремля и МИД. Так, в мае помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков по поводу мирного договора с Японией заявил об условиях, на которых российская сторона может такой договор подписать. Будущий документ должен основываться на послевоенных реалиях и однозначно фиксировать четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к России в соответствии с договоренностями между союзными державами. Кроме того, недавно посол РФ в Японии Михаил Галузин подчеркнул, что Россия территориальных претензий в свой адрес не принимает ни на каком направлении, включая южнокурильское. Наконец, Департамент информации и печати МИД РФ заявил:

«Хотели бы в очередной раз отметить, что российский суверенитет над Южными Курилами не подлежит сомнению».

Вместе с тем, по мнению японских политологов, власти их страны в последние годы не особенно ориентируются на заявления МИД РФ, считая их рассчитанными на «внутреннее потребление», и уповают на конфиденциальные беседы тет-а-тет лидеров двух стран.

Читайте статью Так торгуется ли Россия с Японией о Курилах или нет? О чём тогда речь? и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».