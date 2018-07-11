Ярославль, 11 июля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Ярославский областной суд удовлетворил иск ЛДПР и «Коммунистов России» о снятии с выборов партийного списка партии «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Елена Богданова Олег Виноградов в суде

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкуренты потребовали отменить решение областной избирательной комиссии о регистрации «Яблока» на том основании, что партия выдвинула кандидатов не во всех территориальных группах.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд в срок до 16 июля. Кандидаты в одномандатных округах, выдвинутые партией, смогут принять участие в выборах. Однако реальные шансы у «Яблока» в регионе были только по партийным спискам — в последние годы никто из кандидатов от партии не выигрывал выборы в одномандатных округах.