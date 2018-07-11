Ленинградская область, 11 июля, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области 11 июля большинством голосов поддержало внесенный в Госдуму правительством РФ законопроект о повышении пенсионного возраста: для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

Lenoblzaks.ru Законодательное собрание Ленобласти

Абсолютное большинство депутатов Заксобрания Ленобласти представляют партию «Единая Россия».

В поддержку пенсионной реформы проголосовало 30 областных депутатов из 50-ти, против высказался один, воздержавшихся не было.

При этом немногочисленные члены фракций КПРФ и ЛДПР демонстративно покинули зал заседаний областного парламента, протестуя против отсутствия содержательной дискуссии по важнейшему вопросу и того, как именно было организовано принятие постановления в поддержку пенсионной реформы.

Как отмечают в Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая ранее официально довела до депутатов свою резко отрицательную позицию в отношении реформы, своим голосованием областные парламентарии проигнорировали мнение трудящихся региона, вслед за своими коллегами из Заксобрания Санкт-Петербурга.

Никакого ответа на отправленные депутатам документы с детальным обоснованием критики повышения пенсионного возраста профсоюзы так и не дождались.

Напомним, 4 июля Законодательное собрание Санкт-Петербурга также поддержало правительственный проект пенсионной реформы. «За» проголосовали 37 депутатов, «против» — 12, один воздержался.

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