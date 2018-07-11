Москва, 11 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вынужден изменить свою риторику в отношении России под давлением изменившейся мировой обстановки, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление Генсека Североатлантического альянса, заявившего, что Россия не представляет угрозы для этой организации.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Заявление Столтенберга, конечно, диссонирует с теми заявлениями официальных лиц Запада и самого Столтенберга, которые мы слышали на протяжении нескольких лет, — отметил Шаповалов. — На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку постепенно меняется геополитическая ситуация и меняются позиции самих стран — членов НАТО».

Шаповалов пояснил, что во многом заявление Столтенберга может быть связано с предстоящей встречей президента РФ и президента США, которая пройдёт 16 июля в Хельсинки.

«Сам факт проведения этой встречи свидетельствует о том, что позиция США, которая на протяжении всех последних лет была крайне жёсткой в отношении РФ, уже поменялась, и очевидно, что 16 июля произойдёт достаточно серьёзная подвижка в начале переговорного процесса между США и РФ, — сказал Шаповалов. — Сам факт, что этот переговорный процесс будет запущен уже полностью, меняет климат в отношениях между Западом и Россией».

Также он добавил, что играет свою роль и меняющаяся в лучшую сторону позиция крупных стран Западной Европы в отношении России.

«Это касается и представителей политических элит, которые зачастили в Москву, и представителей бизнес-элит, — сказал Шаповалов. — Кроме того, прозвучал ряд заявлений от представителей политических элит Италии и Австрии, направленных на смягчение риторики и политики в отношении РФ. Это всё в совокупности и является причиной того, что официальным представителям таких западных институций, как НАТО, приходится «переобуваться» и менять свою риторику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля перед открытием саммита альянса в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран альянса.

В то же время он отметил, что политика Москвы стала «более напористой» и «пагубно активной».

Столтенберг также добавил, что НАТО, как и прежде, отказывается признать Крым частью России, но тут же оговорился, что это не повод для международной изоляции России.