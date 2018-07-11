Оренбург, 11 июля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области селекционно-гибридный центр «Вишневский» проявил инициативу по возврату бюджетных средств в казну. Руководство СГЦ предложило минсельхозу оценить работы по модернизации свинокомплекса и в случае выявления нарушений вернуть в бюджет излишне выделенные субсидии. Письмо руководителя СГЦ «Вишневский» Вильдана Муратова на своей странице в соцсети опубликовал адвокат Владимир Тишин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, что учредитель «Вишневского» Виктор Железнов сейчас находится под следствием. Он наряду с министром сельского хозяйства региона Михаилом Масловым является фигурантом громкого уголовного дела, которое касается получения субсидий. По версии следствия, деньги были похищены.

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Муратов указывает, что предприятие получило 103 401 879,36 рубля в качестве возмещения понесенных затрат на создание и модернизацию свинокомплекса. При этом деньги были получены в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства и согласно двум соглашениям от 2015 и 2016 годов с минсельхозом Оренбуржья. При этом, по условиям соглашений, в случае выявления нарушений предоставления казенных денег предусмотрен их возврат. Пребывающий в СИЗО Железнов обвиняется в создании условий для неправомерного получения субсидий. Независимо от результатов расследования уголовного дела Вильдан Муратов предлагает министерству «принять совместные меры к недопущению возможного причинения ущерба для регионального и федерального бюджетов».

СГЦ со своей стороны предложил создать комиссию с привлечением экспертов в области строительства, чтобы оценить проведённые работы на объектах «Вишневского». Если будут выявлены работы, не попадающие под программу субсидирования, то произвести оценку их стоимости и объёмы излишне полученных субсидий, а затем заключить соглашение о возврате излишне полученных денег в областной бюджет.

При этом СГЦ просит минсельхоз об оперативном рассмотрении предложения. В настоящее время на счете предприятия 50 млн рублей, однако финансовое состояние может ухудшиться из-за репутационным потерь с связи с возбуждённым уголовным делом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года в крупнейшем свинокомплексе региона прошли обыски, которые спровоцировали несанкционированный пикет со стороны работников СГЦ. Фермеры вывезли свиней и устроили на федеральной трассе загон, перегородив участок дороги. В «Вишневском» заявили, что после обыска силовики изъяли документы, серверы, банковские ключи. Работа предприятия оказалась парализованной, произошёл сбой автоматической программы кормления животных и подачи воды, вентиляции.

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Пикет вызвал большой резонанс. Работники «Вишневского» сравнивали действия силовиков с рейдерским захватом. Позже следственные органы пояснили, что в свинокомплексе проходили следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела. За нелегальным пикетом последовали штрафные санкции. Ситуация с СГЦ «Вишневский» получила федеральную огласку. Эксперты заговорили о попытке отнять бизнес, а руководство свинокомплекса заявило о том, что им предлагают «замять» дело за долю в уставном капитале.

Учредитель «Вишневского» попал под арест. В июне 2018 года задержан министр сельского хозяйства Михаил Маслов. Чиновника также взяли под стражу почти на два месяца. Затем срок уменьшили на месяц, а позднее сменили меру пресечения на домашний арест. На фоне этого появился слух, что у губернатора прошли обыски. Однако эта информация не нашла подтверждения.

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