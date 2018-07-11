Рязань, 11 июля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Руководство рязанских муниципальных транспортных предприятий, которые сейчас имеют большие долги перед кредиторами, просят оптимизировать маршрутную сеть города. Об этом 11 июля по итогам обсуждения ситуации с МУПами сообщила пресс-служба Рязанской городской думы. Кроме того, МУПы «Автоколонна 1310» и «Управление рязанского троллейбуса» заявили о необходимости поддержки со стороны городских властей и сокращения издержек.

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Как сообщил портал МедиаРязань, в мэрии с доводами руководителей МУПов согласились. Так, начальник городского управления транспорта Сергей Кулик заявил, что 60 автобусов не могут конкурировать с 900 коммерческими маршрутками. Сейчас администрация через арбитражный суд пытается избавиться от 150 маршруток, которым были выданы лицензии в 2017 году.

ИА REGNUM напоминает, что о разработке новой схемы движения общественного транспорта в города говорили еще в мае 2018 года. Тогда губернатор Николай Любимов заявил, что новая схема должна появиться к 2019 году. В частности, именно она должна убрать «лишние» маршрутки.

Об этом: Рязань к 2019 году получит новую схему общественного транспорта