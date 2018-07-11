Москва, 11 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что Греция могла бы не высылать российских дипломатов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Греции

«Считаю, что Афины вполне могли бы воздержаться от такого демарша на дипломатическом поле. Тем более что наши страны традиционно связывали дружественные связи, которые сохранялись даже на фоне охлаждения отношений Евросоюза с РФ», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Россия будет вынуждена отреагировать зеркально, отметил парламентарий.

При этом депутат напомнил, что премьер Греции продемонстрировал весьма конструктивный подход при навязанной Лондоном антироссийской истерии в связи с делом Скрипалей — Афины тогда не стали высылать дипломатов РФ лишь на основании бездоказательных обвинений в адрес Москвы, как это сделали многие европейские столицы в знак солидарности с Великобританией.

«Очень надеюсь, что в результате этого инцидента с выдворением сотрудников нашей дипмиссии российско-греческое сотрудничество в целом не пострадает», — заключил Слуцкий.

Вместе с тем в посольстве РФ в Греции не комментируют сообщения местных СМИ о высылке российских дипломатов из Афин.