Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Семилетняя младшая дочь президента FIFA Джанни Инфантино, приехавшая в Санкт-Петербург вместе с матерью, супругой главы FIFA, пожаловалась на боли в животе и была срочно госпитализирована в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Петербургские врачи провели юной пациентке успешную операцию по удалению аппендицита.

U.S. Navy Операция

Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», это произошло в воскресенье, 8 июля, но стало известно об этом только сейчас. Операция была достаточно сложной и особенно ответственной, в силу политической составляющей случившегося.

«На лечение девочки были брошены лучшие силы, и сегодня ее здоровью ничего не угрожает», — отмечает источник.

Накануне операции Джанни Инфантино в Сочи наблюдал за матчем Россия — Хорватия, а затем срочно вылетел в Петербург, к дочери. После того как всё закончилось благополучно, президент FIFA вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном и королем бельгийцев Филиппом 10 июля смотрел на стадионе «Санкт-Петербург» матч Франция — Бельгия и находился в хорошем настроении.

Как сообщается, Инфантино посетил клинику и поблагодарил петербургских врачей.