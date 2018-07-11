Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Новый порядок регистрации автомобилей узнаконит и так существующий бизнес, а также упростит жизнь всем участникам процесса, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 июля, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу Госдумы о возможности регистрации автомобилей без посещения ГИБДД.

Радмир Автомобили

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который узаконит регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД (эту функцию планируется передать дилерам) и позволит автомобилистам заказывать государственные регистрационные знаки непосредственно у производителя.

«Это предложение совершенно логично. Именно так и работают во всем мире, причем зачастую не только с новыми, но и с подержанными автомобилями. Теперь и наше государство повернулось лицом к гражданину.

Новый порядок будет удобен всем. У ГИБДД станет на одну задачу меньше. Дилеры получат дополнительный доход. Для граждан регистрация автомобиля станет более простым процессом.

По сути будет лишь узаконен тот бизнес, который уже и так есть. Но сейчас он выглядит «криво»: покупатели для регистрации своего автомобиля должны выдавать доверенности работникам автосалона.

После внесения поправок все примет цивилизованные формы. Дилеры, чтобы получить право работать с регистрацией автомобилей, должны будут проходить сертификацию, а также отвечать за выдачу регистрационных знаков».