Киев, 12 июля, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Глава украинских раскольников Филарет пообещал отобрать у Украинской Православной Церкви Почаевскую и Киево-Печерскую лавры после того, как будет создана «Единая Поместная Церковь». То есть церковь внешне православная, но без русских. На каком фоне было сделано это заявление, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской Церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать Русской Церкви», — заявил Филарет в интервью изданию «Украинская правда».

При этом первый месяц лета был отмечен взрывом насилия против прихожан и клира УПЦ, и если в Одессе ограбили и разгромили кладбищенский храм, то в Закарпатской области избили настоятеля, а в Мелитополе до смерти забили сторожа. Из последнего храма унесли всего лишь 300 гривен, а в одесской церкви главным оказалось даже не то, что преступники взломали кружки для пожертвований, а то, что в храме они устроили настоящий погром. Жажда наживы явно отходит на задний план, а на первый выступает демонстрация силы и безнаказанности.

О других новостях религиозной сферы Украины читайте в обзоре: «Отступить под давлением Москвы нельзя!»: идёт война за церковь на Украине

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