Чебоксары, 11 июля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. На государственном унитарном предприятии «Чувашавтотранс», где введена процедура наблюдения, «самостоятельное восстановление платёжеспособности не представляется возможным». Причиной стали «долги прошлых лет», ситуация на предприятии «с каждым днём всё тяжелее». Из шести кредиторов за открытие конкурсного производства выступили четверо. Об этом говорится в протоколе собрания кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Как голосовали на комитете кредиторов

Согласно реестру, общее число конкурсных кредиторов и уполномоченных органов составляет 25 526 115,5 рублей. Из них наибольшая доля приходится на УФНС по Чувашии (11 085 123,45 рублей, или 43,427% от включённых в реестр требований кредиторов) и минюст Чувашии (5 979 209,94 рублей, или 23,424%). Далее идут частные компании: ООО «Энерджи» (4 941 084,56 рублей, или 19,357%), ООО «Частная охранная организация «Броня-М» (522 367,55 рублей, или 2,046%), ООО «Дорис-Нефтепродукт» (437 000 рублей, или 1,712%). В комитете кредиторов также чувашская государственная сельхозакадемия (186 110 рублей, или 0,729%). Данные кредиторы приняли участие в собрании, на их долю приходится 90,695% от общего числа голосов.

Собрание комитета кредиторов было собрано по инициативе временного управляющего Юрия Парамонова. Он сообщил результаты и выводы проведённого анализа. По его оценке, имущество должника достаточно для покрытия судебных расходов, «при текущем положении должника самостоятельное восстановление платёжеспособности не представляется возможным».

«На основании полученных в процессе анализа данных от должника и ответов на запросы в регистрирующие органы и контролирующие органы сделан вывод о необходимости введения на предприятии процедуры конкурсного производства. При использовании в качестве источника покрытия судебных расходов использовать имущество должника. Ведение хозяйственной деятельности предприятия уже фактически не представляется возможным, финансовых поступлений нет, закупать ГСМ и запчасти не на что, а скоро выплата заработной платы. Текущие долги растут ежедневно», — говорится в документе.

Представитель министерства юстиции и имущественных отношений Чувашии заявил, что «введение процедуры конкурсного производства преждевременно» и предложил продлить процедуру наблюдения.

«Может удастся предприятию самостоятельно выйти из финансового кризиса», — надеются в минюсте Чувашии.

На что директор «Чувашавтотранса» Сергей Фомичёв напомнил, что в 2017 году проведена «масса различных мероприятий» по выходу из кризиса: оптимизирована численность, закрыт ряд филиалов, минимизированы расходы.

«Финансовые потери стали гораздо меньше, чем ранее, но тянут долги прошлых лет и ситуация на предприятии с каждым днём всё тяжелее. Мы неоднократно обращались с просьбами о предоставлении предприятию финансовой поддержки, но, к сожалению, остались неуслышанными», — приводятся в протоколе слова руководителя предприятия.

По мнению директора «Чувашавтотранса», «единственный источник финансовых поступлений» для выдачи зарплаты — сдача имущества предприятия в аренду.

Примечательно, что в ходе голосования отчёт временного управляющего не был принят к сведению: «против» проголосовали УФНС и минюст Чувашии.

В ходе собрания кредиторов управляющий предложил обратиться с ходатайством в арбитражный суд республики о признании «Чувашавтотранса» банкротом и введении в отношении предприятия процедуры конкурсного производства. Минюст Чувашии выступил против, полагая, что введение процедуры конкурсного производства преждевременно. Большинством голосов (65,56%) было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании предприятия банкротом.

Напомним, судебное заседание состоится 16 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтотранс» уходит с рынка пассажирских перевозок в городах. В июле предприятие прекратило перевозки в Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Козловке и Шумерле. В Чебоксарах власти начали приём заявок от перевозчиков на 16 маршрутов, которые обслуживает «Чувашавтотранс». Решение принято «в связи с обращением предприятия об отказе от обслуживания муниципальных маршрутов». Сотрудникам предприятия начали вручать «уведомления о переходе на не полный рабочий день по инициативе работодателя». На сегодня на предприятии трудится более 800 человек.