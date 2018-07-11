Вашингтон, 12 июля, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Краткий период относительного внутриполитического затишья в США сменился временем значимых политических событий. Какими были последние дни для американского президента, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

U.S. Environmental Protection Agency Скотт Прюитт

Директор Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт подал в отставку после того, как СМИ долго пытались уличить его в коррумпированности, непрофессионализме или, как минимум, нерациональном использовании ресурсов агентства. Такое отношение к Прюитту объясняется его непротивлением и пособничеством политике президента в отношении находящихся в ведении федерального правительства обширных заповедников и охраняемых природных зон. Дональд Трамп и его команда, действуя в согласии с тем принципом, что почти каждая заповедная зона — это неиспользуемый экономический ресурс, стремилась либо разрешить использование закрытых ранее территорий для бизнеса, либо добиться передачи этих земель в ведение Штатов, чтобы те, в свою очередь, пустили туда частный капитал.

Тогда же, 6 июля, вступили в силу новые пошлины на ввоз китайских товаров — и на сей раз под угрозу попали поставки на сумму $34 млрд. Новый виток холодной войны западные аналитики назвали новым витком войны торговой, но тут случилось главное, заставившее отвлечься даже от Китая.

Трамп заставил всю страну задуматься о судьбе судебной системы. Трамп выдвинул кандидата на должность верховного судьи США, и эта кандидатура стала поводом для подготовки к масштабной политической и медийной битве.

Чем вызвал такой восторг кандидат Трампа у республиканцев и почему бурно негодуют демократы, читайте в статье: Кому будет служить Верховный суд США?

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