Берлин, 11 июля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Российская делегация в эту сессию больше не вернется в зал ПА ОБСЕ, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

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«Российская делегация покинула зал и больше не вернется в эту сессию в зал заседания Ассамблеи», — сказал он, комментируя демарш делегации.

Демарш парламентариев был вызван нарушением регламента ПА ОБСЕ в части принятия резолюций — в отсутствие авторов антироссийской резолюции — украинских депутатов.

«По регламенту они должны были надлежащим образом уведомить председателя Ассамблеи Георгия Церетели. Он же сказал, что он получил от них телефонный звонок и СМС. Да хоть почтовым голубем — такое оповещение не имеет юридической силы! Может быть только письменное уведомление, и никакое другое. А отсутствие на заседании авторов и соавторов резолюции обесценивает их подписи под ней», — указал он.

Вместе с тем член Совфеда Владимир Джабаров, также находящийся в составе делегации, не исключил, что Россия навсегда покинет ПА ОБСЕ.

Однако такое опрометчивое заявление нивелировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Он назвал закономерным протест делегации РФ в ПА ОБСЕ.

«Это ни коим образом не означает, что мы полностью уходим с площадки ПА ОБСЕ», — сказал Слуцкий.

Отметим, что сегодня, 11 июля, завершается сессия ПА ОБСЕ.