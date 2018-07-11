Вашингтон, 11 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Целью заявлений Дональда Трампа о зависимости Германии от России является его желание усилить свои позиции перед переговорами с Владимиром Путиным, а также желание усилить политическое и экономическое давление на Европу в целом и Германию в частности, отметил в среду, 11 июля, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявление президента США, сделанное накануне начала саммита НАТО.

Дональд Трамп

В среду в Брюсселе Трамп заявил, что Россия, поставляя в Германию газ, «полностью ее контролирует», в то время как США «защищают Германию от России».

«То, что сказал Дональд Трамп о Германии и её «зависимости» от российских поставок газа, — вещь накануне российско-американской встречи в верхах логичная и предсказуемая. А что ещё ему говорить, если он хочет:

а) усилить свои позиции в предстоящем политическом торге с Владимиром Путиным;

б) заставить Германию увеличить её оборонные расходы;

в) добиться от Германии свидетельств ещё большей покорности вашингтонскому сюзерену;

г) заставить европейцев покупать американский газ — пусть более дорогой, но «союзнический»?

Надеюсь, что Ангела Меркель как опытнейший политик и Германия в целом просто пропустят это высказывание мимо ушей.

Что касается российско-американского контекста, то складывается впечатление, что за «Северный поток — 2» Трамп хочет окончательно получить в свой актив Украину, причём вместе с Донбассом. Но тот в России, кто будет размышлять о возможности такого «размена», должен хорошо понимать: «сдача» ДНР и ЛНР неминуемо приведёт к потере не только наших газовых позиций в Европе, но и многих других опор российской европейской политики. А значит, в итоге и «Северного потока — 2».

С другой стороны, новая твёрдость и последовательность России в поддержке ДНР и ЛНР приведёт к потере Америкой Украины в целом, а значит, — ещё более раскачает её влияние на ведущие европейские страны. Они сами заангажировались на то, чтобы поставить Украину под западный контроль, с этой задачей не справились и теперь так же, как Порошенко, уповают на американский напор на Россию.

Разница между ними и киевским режимом, однако, очевидна. Он, в случае если американцы не смогут политически помочь ему с Донбассом, окончательно втянется в военную авантюру, потерпит поражение и рухнет. А европейцы просто станут более реалистично воспринимать то, что они могут, а чего не могут допускать в отношении интересов нашей страны. Это будет наш немалый дополнительный актив».