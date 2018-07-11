Чита, 11 июля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В регионах Сибири — неспокойно. Пока Забайкальский край переживает сильное наводнение, леса Красноярского края продолжает уничтожать огонь.

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Как сообщили ИА REGNUM в красноярском министерстве лесного хозяйства, по состоянию на 11 июля в регионе в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади 8 682 га. В зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах действуют 125 пожаров на площади 321 255 га. При этом в профильном министерстве утверждают, что ситуация находится под контролем, и угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Сегодня в течение дня в крае ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 8 982,5 га, в том числе два очага возгорания — в зоне контроля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 22 июня в лесах Красноярского края действует режим ЧС. Согласно законодательству, пожары в зоне контроля власти региона могут не тушить. Объясняется это тем, что эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят ущерб, который будет ими причинён.

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Между тем тяжело приходится и Забайкалью, переживающему сильное наводнение. В регионе по состоянию на 11 июля остаются подтопленными около 250 домов, более 650 приусадебных участков и свыше 1 800 дачных участков. Пострадали и объекты инфраструктуры. В пяти пунктах временного размещения находятся 144 человека.

В Забайкалье объявлено экстренное предупреждение. Днём 11 июля, а также 12−13 июля местами по территории края ожидаются очень сильные дожди, ливни. Возможно дальнейшее осложнение и без того сложной гидрологической обстановки.

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Добавим, по данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 11 июля в Сибири также действовали лесные пожары на землях лесного фонда в Республике Алтай (10 га) и Бурятии (3 га). Зафиксирован пожар площадью 22 га в заповеднике «Хакасский» (Хакасия). Четыре пожара действовали в зоне контроля в Иркутской области на площади 9 898 га.