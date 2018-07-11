Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес главы городского округа Переславля-Залесского по факту нарушения закона о доступе к информации, закона о СМИ и положения о ежегодном отчете мэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Власова Наталья Власова не может попасть в гордуму Переславля

26 апреля 2018 года состоялось заседание городской думы, на котором глава Переславля должен был представить отчет о деятельности администрации за 2017 год. На это мероприятие не была допущена житель города, журналист Наталья Власова. На входе в здание администрации ее остановил начальник отдела ГО и ЧС Андрей Митюнин и, сославшись на устное распоряжение главы города Владимира Волкова, не пустил журналиста в здание. Отказались пускать журналиста даже по просьбе депутатов.

Наталья Власова обратилась в полицию, прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Прокуратура провела проверку и внесла представление в адрес главы городского округа, которое находится в стадии рассмотрения. Также отреагировал на ситуацию региональный омбудсмен.

Информация о сложившейся ситуации доведена Уполномоченным до председателя Ярославской областной Думы Боровицкого М.В. Кроме того, Уполномоченным запланирована рабочая встреча с главой администрации г. Переславль-Залесский, в ходе которой также будет обращено внимание на необходимость решения указанного в обращении вопроса», — говорится в ответе Сергея Бабуркина.

Уполномоченный в своем ответе ссылается также на мнение Владимира Путина о том, что «местная власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой».

Проблемы с открытостью власти в Переславле возникают уже не в первый раз. Так прессу не пустили и на заседание городской думы 24 ноября 2016 года, где представляли нового главу города Владимира Волкова. Тогда прокуратура также указала властям на недопустимость подобных действий.