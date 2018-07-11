Астрахань, 11 июля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Нелегальный мусорный бизнес в Астраханской области продолжает процветать. Об этом 10 июля рассказал депутатам облдумы директор ООО «ЭкоЦентр» — регионального оператора Рем Вартанов, сообщила пресс-служба парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

По словам Вартанова, некие операторы за счет заключения договоров с юридическими лицами, продолжают работу на территории региона — нелегально. Мусор такие компании вывозят на объекты, которые не включены в территориальную схему обращения с отходами, или просто сбрасывают на городских контейнерных площадках.

По данным, которые привел Вартанов, из 19 тыс. юридических лиц, которые числятся на территории Астраханской области, лишь 12 тыс. имеют договоры с региональным оператором, хотя по закону заключить соглашение обязаны все фирмы.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа в сфере обращения с отходами в Астраханской области стартовала в июле 2017 года.