Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Двое выходцев из Марокко, приехавших в Петербург как туристы и болельщики, попытались проехать на автобусе в Евросоюз в багажном отделении. Это не удалось, и незадачливые путешественники предстали перед судом.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Марокко на территории фан-зоны в Петербурге

Как установлено, один из них прилетел в московский аэропорт «Домодедово» по паспорту болельщика, добрался до Петербурга и посетил матч Марокко — Иран на стадионе «Санкт-Петербург», а затем решил отправиться на Запад.

Для этого он спрятался в автобусе с иностранными номерами, который следовал в Таллин, но был обнаружен в закрытой части кузова.

Второй марокканец прибыл в Россию по туристической визе еще осенью прошлого года, но после окончания срока визы не уехал домой из-за отсутствия денег. Во время чемпионата мира познакомился с тем самым горе-болельщиком, и вместе они решили уехать в ЕС в багажном отделении автобуса.

«Правонарушителям назначено наказание в виде штрафа 5000 рублей с административным принудительным выдворением за пределы РФ», — сообщили 11 июля в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.