Берлин, 11 июля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Германия находится под контролем России. Об этом сообщает 11 июля Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Власти Германии проводят независимую политику и принимают независимые решения, подчеркнула Меркель.

https://twitter.com/AP/status/1016997890810634240

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Россия полностью «контролирует» Германию, которая ежегодно платит миллиарды долларов за российский природный газ.

Читайте также: Трамп раскритиковал Германию за зависимость от российского газа