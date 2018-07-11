Калуга, 11 июля, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 11 июля посетил детские дошкольные учреждения города, в которых запланированы ремонтно-восстановительные работы по программе, предложенной фракцией «Единая Россия» и поддержанной всеми фракциями и депутатскими группами в Городской думе.

Пресс-служба Городской думы Калуги 9 дошкольных учреждений Калуги отремонтируют к началу учебного года

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, программа действует уже третий год, в нее попали детские сады, построенные 50 и более лет назад, в которых до этого момента ни разу не проводился капитальный ремонт. Был составлен реестр учреждений, имеющих предаварийное состояние, в которых требовался ремонт кровли, инженерных сетей, фасадов, теневых навесов, пищеблоков и так, далее. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяется по 20 миллионов рублей.

В 2018 году было принято решение о выделении средств, в сумме двадцати пяти миллионов рублей, на ремонт 9 учреждений образования, согласно представленного перечня необходимых работ составлена необходимая проектно-сметная документация, определены сроки выполнения работ с выходом постановлений о необходимом закрытии учреждений на период проведения работ. Для дальнейшего обеспечения функционирования учреждений и выполнения предписаний контролирующих органов работы намечены для проведения в летний период.

Детский сад №88 «Алые паруса» рассчитан на 360 человек, построен в прошлом веке заводом КАДВИ. По программе выделено 3 400 000 рублей. Здесь уже полностью сделано асфальтовое покрытие, выполнен ремонт веранд. До конца августа подрядчики выполнят ремонт фасада и на сэкономленные на торгах средства заменят часть оконных блоков.

Детский сад «Непоседы» построен в 1960 году, капитально никогда не ремонтировался, а сейчас здесь начинаются масштабные ремонтно-восстановительные работы на сумму в 4 500 000 рублей. Необходимо к началу сентября заменить окна, отремонтировать кровлю, фасад, полы, спальни, музыкальный зал и коридоры. Все конкурсные процедуры проведены, определены подрядчики на все виды работ. Проектом предусмотрено при ремонте кровли установить водостоки с подогревом. Как показал опыт прошедшей зимы, на таких кровлях не появляются опасные для жизни и здоровья детей наледи и сосульки.

«Мы побывали в нескольких дошкольных учреждениях. Работы идут полным ходом, где-то в соответствии с графиком они уже подходят к концу, а где-то только начинаются. Надеюсь, что к началу учебного года все 9 учреждений будут отремонтированы и распахнут свои двери для воспитанников, — пояснил Александр Иванов. — Трехлетняя программа по ремонту построенных более полувека назад дошкольных учреждений в этом году завершается. Итогом станет ремонт 29 детских садов и двух учреждений дополнительного образования. Многие из них были в очень плачевном состоянии, практически на грани закрытия, с помощью данной программы удалось их сохранить и восстановить, думаю, это хороший результат».